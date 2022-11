A Armando le tocó dibujar a un personaje que es como una mancha, porque el relato nunca menciona que tiene rostro; es una oscuridad que se come a los niños que roban dátiles. Al final, todos los participantes nos dimos cuenta de que no obstante pertenecer a dos regiones del mundo tan diferentes, ambas culturas tienen sus mitos fundacionales. Fue más que nada un encuentro en el que cada uno trató de identificarse con los textos del otro.

Participar en Folktales Reimagined fue una experiencia muy interesante, porque a los mexicanos nos pidieron ilustrar mitos, leyendas o historias populares de los Emiratos Árabes, y viceversa , detalló Amanda en entrevista con La Jornada; “por ejemplo, me tocó el cuento de un titán o gigante que se llama Shanaq Bin Anaq, que vive en el principio de los tiempos y recorre los pueblos para robar agua y comida, pero no porque sea malo, sino sólo porque tiene hambre. Al final, las personas se juntan para ponerse de acuerdo y que deje de robarse sus recursos. El titán muere y se transforma en una especie de isla o monte.

Se trata de un proyecto editorial de la UAE Board on Books for Young People, coordinado por IBBY Emiratos Árabes Unidos e IBBY México, para celebrar la presencia del emirato árabe Sharjah como invitado de honor en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Todo se trata de diálogo

Mijangos, arquitecta de formación, se dedica a la ilustración desde hace 11 años, a partir de aquel día en que se enamoró del oficio al asistir al diplomado que imparte Gerardo Suzán en la Academia de San Carlos (como parte del programa de Educación Continua de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México).

“Si bien me tomó bastante tiempo conseguir la primera chamba, el primer libro en el que trabajé de ilustradora, es uno que todavía redita Santillana, El sueño de una alubia, poema del escritor argentino Eduardo Carrera, en el que habla de cómo crece un frijolito.

La ilustración es una mezcla de trabajo, perseverancia o necedad, según como se vea, y hasta cierto punto suerte, porque confluyen la búsqueda de intereses personales y coincidir con quienes puedes ir profundizando en el oficio , consideró.

Añadió que hacer ilustración se trata, sobre todo, “de diálogo, en particular con quienes tienen los mismos intereses. Es una fortuna cuando eso pasa, porque nos permite expandir inquietudes y dudas, así como llegar a respuestas o soluciones a las que no llegaríamos normalmente por nuestra cuenta, o nos tomaría más tiempo.

“Los reconocimientos o la posibilidad de realizar proyectos fuera del país son fruto de la perseverancia y de atreverse. La confianza se va ganando conforme vamos teniendo más experiencia. Todavía recuerdo el miedo que al principio me daba enviar mi portafolio; ahora he aprendido que los ‘no’ son mucho más comunes que los ‘sí’, y eso no demerita mis habilidades. Hay que aprender a identificar y potenciar nuestras fortalezas, en lugar de necear con algo en lo que no está nuestra mirada ni nuestros intereses.”

En la Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition el tercer lugar fue para la ucrania Romana Romanyshyn, y fueron seleccionados para conformar un catálogo de ilustradores los mexicanos Estelí Meza, Isabel Gómez Guízar, Santiago Solís, Rosana Meza Zamudio, Alberto Badillo Cruz y Mariana Alcántara Pedraza.

El libro Cuentos populares reinventados se presentará en la FIL Guadalajara el 28 de noviembre a las 17 horas en el pabellón de Sharjah; el 2 de diciembre a las 11:15 de la mañana habrá una mesa de diálogo sobre el proyecto Folktales Reimagine.