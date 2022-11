Z

oraida entreabre la puerta y mira hacia el interior de la habitación donde se encuentra doña Carolina, una de las huéspedes más antiguas de la Residencia Dulce Sombra.

Zoraida: –¿Y su visita?

Carolina: –Acaba de irse.

Zoraida: –¿Tan rápido? (Se aproxima a la mesa de centro.) –Veo que no se comieron las galletas.

Carolina: –Pobre hombre: por estar platicando se me pasó ofrecerle.

Zoraida: –La noto preocupada.

Carolina: –Más bien, sorprendida. Jamás pensé que volvería a ver a Hans. Me llamaba de vez en cuando, pero nunca dijo que pensara venir.

Zoraida. –¿Hans es su pariente?

Carolina: –Sólo un conocido al que aprecio.

Zoraida: –Es un viejo bonito.

Carolina: –-Cuando lo conocí era guapísimo y bailaba precioso. Con él tuvimos la mejor fiesta que te puedas imaginar. La más alborotada fue Chelina, con decirte que hasta bailó un tango con Hans; pero al día siguiente, cuando nos llamaron a la Dirección, se hizo la mosca muerta. Ya sabes cómo era.

Zoraida: –¿Chelina? No creo haberla conocido.

Estela: –A lo mejor sí, pero no te acuerdas. Era redondita, con un mechón blanco en el cabello, por eso le decíamos Tongolele.

Zoraida: –Estoy hecha bolas, no entiendo: ¿Hans a qué se dedicaba?

Carolina: –A bailar, mujer, ¡a bailar!

Zoraida: –¿Vino a darles clases? (Toma una galleta.) Mejor que me las coma a que se queden… A ver, cuénteme, porque me estoy muriendo de curiosidad.

II

Carolina: –Fue una locura que se me ocurrió. Como cada año, las residentes irían a pasar las fiestas con sus familias, y nada más la Yuya, Nabora, Virginia, Minerva y yo íbamos a quedarnos aquí. Desde luego, el 24 nos harían cena: consomé al oporto, pollo horneado, ensalada de manzana, fruit cake (¡que ni me gusta!) y dos copitas de sidra.

Zoraida:–Ay, ¡qué rico!

Carolina: –No tanto, si llevas años cenando lo mismo. Total, una tarde cuando salí a la farmacia por unas pastillas, de pronto vi en un poste un anuncio que decía: “Hans: bailarín y acróbata, ameniza fiestas particulares. Llamar al…” Cuando volví a la Residencia les hablé a mis cuatro inseparables del anuncio. Nadie dijo nada, pero en la tarde, cuando nos pusimos a jugar a la lotería, les pregunté si no se les antojaba que Hans amenizara nuestra Nochebuena. Me dijeron que cómo se me ocurría que a nuestra edad anduviéramos pensando en esas cosas y les respondí: Pues por eso mismo, debemos aprovechar. Las convencí.

Zoraida: –Ay, ¡qué buena onda! Por algo es usted mi ídola. (Toma otra galleta.)