Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 20 de noviembre de 2022, p. a11

Doha. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusó a los países occidentales de hacer un ejercicio de hipocresía por criticar la situación de los derechos humanos en Qatar de cara a la Copa Mundial de futbol sin atender a su propio pasado histórico.

Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3 mil años deberían estar disculpándose otros 3 mil antes de empezar a dar lecciones morales a la gente , declaró el jerarca del ente rector del balompié en rueda de prensa.

¿Cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades? Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios , cuestionó.

Infantino abrió la rueda de prensa con un monólogo de casi una hora en el que defendió la celebración del torneo en un país criticado por la represión contra activistas, la comunidad LGBT+ y el maltrato a los trabajadores extranjeros.

Hoy albergo sentimientos muy poderosos. Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, discapacitado y trabajador migrante , expresó.

Por supuesto que no soy nada de lo anterior, pero me siento como ellos, porque sé lo que significa ser discriminado y acosado como extranjero , afirmó Infantino, y resaltó el progreso logrado en Qatar.

Amnistía Internacional condenó las palabras del dirigente, al que le recordó el enorme número de víctimas mortales entre los trabajadores migrantes que construyeron a contrarreloj los estadios donde se disputarán los encuentros.