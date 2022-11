¿Q

uién inventó que la verdad está en medio? Lo digo por las llamadas de periodistas en América Latina y España apelando a la imparcialidad –cuando no a la neutralidad – para sentir que hacen bien su trabajo. Su escapatoria es que la esfera pública está polarizada . Se cita un supuesto justo medio aristotélico , cuando el maestro griego escribió sobre la verdad y justeza en sí mismas de los principios morales y no de colocarse al centro entre dos extremos. Para Aristóteles no había punto medio, por ejemplo, en el adulterio, la corrupción, el robo o la traición, no se podía ser medio . Tampoco en la virtud, que era un extremo de bondad, deseable para toda una sociedad basada en la experiencia. Pero el discurso del medio sigue por ahí repitiéndonos que la parcialidad es falsedad; que evadir inclinarse entre dos posturas políticas es, en sí mismo, decir la verdad. La imparcialidad da paso al balance , que es una simetría en la caracterización de los actores y de sus apoyadores, usando una forma de compensación que se supone que ocurre cuando señalas los errores de unos y de otros. Pero es una simetría que no sirve ni para construir la verdad ni tampoco para ser justo. Sirve, más bien, para que un medio o uno de sus periodistas escurran el bulto de su responsabilidad ética y social en la formación del lenguaje público. Para que se digan libres de todo compromiso. Un subterfugio para evadir las responsabilidades y riesgos que conlleva el ejercicio mismo de presentar la verdad.