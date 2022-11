H

aiga sido como haiga sido la marcha del pasado domingo 13 incita a muchas reflexiones. Fue, es cierto, una eclosión del sector conservador de la Nación mexicana, mas no por ello debe hacerse caso omiso de ella. Me viene a la memoria la dedicatoria que Gastón García Cantú dejó plasmada en su vigente libro El pensamiento de la reacción mexicana: A los conservadores, que también son mexicanos .

La oposición al gobierno mexicano se había caracterizado por inconexa, inconsistente y vana. Salvo pocas excepciones, muy notables y respetables, entre los contrarios al régimen ha predominado un grave soslayo y una notoria estupidez que, más bien, resulta contraproducente.

El pasado 13, a la sombra de la defensa del INE que, sin duda, requiere de algunas modificaciones, los opositores lograron una cohesión que debería considerarse con mucha cautela y seriedad por parte del gobierno y de la izquierda mexicana en general.

El discurso que se profirió en CDMX merece leerse con cuidado, mas no solamente por parte del gobierno, sino también de quienes lo apoyaron a rabiar aun sin haberlo entendido cabalmente, de otro modo habrían tomado en cuenta lo que se dijo en su contra. Es un modo de tantearle el agua a los camotes.

Lo que sí resulta alarmante es que la sociedad mexicana parece estar dividida ya, como la de otros países de América Latina, en dos partes que tienden a ni siquiera pensar en reconciliarse.

Son desiguales si se quiere, pues resulta muy difícil alcanzar el 60 por ciento con que cuenta el presidente a su favor, pero no es despreciable la suma del peso social específico de cada uno de quienes salieron a la calle el día 13 en tantas ciudades del país y, especialmente, en la capital.

Por otro lado, no faltó la patética aparición y expresión de quienes están ya arrumbados políticamente por méritos propios y asomaron sus narices como diciendo: aquí estoy, no me olviden.