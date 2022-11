El mandatario indicó que las becas destinadas a los alumnos de las UBBJ subirán a partir de enero de 2 mil 450 a 2 mil 575 pesos. Resaltó que se seguirá apoyando a los jóvenes, pues no podemos permitir que se queden sin estudios y trabajo, porque si les damos la espalda los enganchan y se los llevan y toman el camino de las conductas antisociales .

Acompañado de la coordinadora del programa de las UBBJ, Raquel Sosa Elízaga, a quien reconoció su labor para impulsar 55 nuevas sedes donde se formará a médicos y enfermeras, cuya convocatoria de inscripción se emitirá este 20 de noviembre, López Obrador destacó que vamos hacia adelante. Se están llevando a cabo cambios importantes, a algunos les producen molestias, es natural, no somos monedita de oro .

Además, informó que solicitará al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien fue señalado como mentiroso al asegurar que se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, para que se revise el caso de tres jóvenes de la comunidad que demandan plazas docentes y fueron detenidos y acusados de vandalismo, para que se les libere. Nosotros no somos represores , enfatizó.

En la ceremonia de inauguración de la sede de Chilchota de las UBBJ, en la región de La Cañada michoacana, donde se imparte la licenciatura en medicina integral y salud comunitaria, recordó que había organizaciones campesinas que se llevaban al año hasta 30 mil millones de pesos de recursos públicos que no llegaban a la población. Los líderes, dijo, se convertían en potentados, como políticos corruptos, caciques, con caballos purasangre, ranchos, que se vayan al carajo .

Horas antes, a su llegada a la comunidad de Pajacuarán, donde también inauguró la sede donde se imparte la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, padres de familia y docentes demandaron el pago de salarios y la basificación de maestros de educación básica.

El mandatario federal enfatizó que Michoacán es el único estado que recibe un apoyo especial de la Federación para el pago de los maestros y anunció que también le vamos a subir para que participe más la Federación y ya no vuelva a pasar que se queden meses sin cobrar .

Jalón de orejas

Luego de enumerar los apoyos sociales que, aseguró, reciben 30 de los 35 millones de familias mexicanas, solicitó a los asistentes informarle quiénes contaban con la tarjeta del Banco de Bienestar para el depósito de los apoyos. Tras esperar por varios minutos para recibir uno de los plásticos, expresó: Aquí aprovecho para dar un jalón de oreja, porque ya llevo varias reuniones que pido tarjetas y son muy pocas, lo que quiere decir que no las están repartiendo, que siguen entregando los apoyos en efectivo. Y no quiero que sea en efectivo, porque no quiero intermediarios .