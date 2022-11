Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 19 de noviembre de 2022, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que la marcha que encabezará el 27 de noviembre en la Ciudad de México será el festejo de los avances de su proyecto de cambio. Tenemos mucho que celebrar y por eso no es tan difícil ya concretar la Cuarta Transformación , afirmó.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional reiteró su convocatoria a marchar a las 9 de la mañana de ese día desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, donde rendirá su informe anual de labores. Literalmente aplaudió que no se cumplieron los pronósticos de sus detractores, quienes auguraban que en 2021 perdería el apoyo del Congreso para aprobar el presupuesto y que en 2022 le sería revocado el mandato.

Pidió nuevamente garantizar la viabilidad del proyecto de transformación con votos no sólo a favor del candidato a la Presidencia que lo apoye, sino que se le otorgue el respaldo del Congreso y el Poder Judicial. Si se le va a dar el apoyo, pues que sea completo , porque si no, va a estar de florero, de adorno, de pelele, de títere , como empleado de la oligarquía .

A pregunta expresa rechazó que este llamado –que también hizo el jueves– infrinja alguna ley: Yo no dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido en particular , sino para “cualquier partido que participe en un proceso de transformación, sea partido, sea bloque o coalición.

Por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia, yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la Presidencia , explicó el mandatario.

Pidió a su equipo que proyectara un video grabado en 2020 (antes de las elecciones de 2021 para renovar la Cámara de Diputados) en el que aparecen intelectuales conservadores discutiendo estrategias para arrebatar el poder al Presidente.