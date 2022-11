Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 19 de noviembre de 2022, p. 26

León, Gto., La empresa Secolimsa, que presta servicios de limpieza al gobierno del estado, dejó de pagar este mes un millón 800 mil pesos correspondiente a los salarios de 600 empleados, con el argumento de que la administración estatal tampoco le ha pagado, dieron a conocer los afectados en una carta dirigida al gobernador panista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Hoy queremos denunciar que no hemos recibido el sueldo que hemos ganado con nuestro esfuerzo. Cada uno de los trabajadores operativos percibimos 3 mil pesos a la quincena , puntualizaron en la misiva.

Agregaron que con su labor intentan proporcionar una mejor calidad de vida a sus familias; nuestro trabajo es dar servicio de limpieza en oficinas públicas y privadas y lo hemos hecho con esmero , recalcaron.