Al respecto, López Obrador pidió que “no se aprovechen, que no quieran hacer su agosto los que tienen algún terreno, que no olviden que el dinero es del pueblo, el presupuesto no es del gobierno, es del pueblo.

“Ya esa mentalidad anacrónica de pensar que ‘es dinero del gobierno, hombre, qué te andas preocupando, súbele y ahí puedes hacer un gran negocio, hasta puedes transar para que el avalúo salga arriba’, eso ya se acabó”, recalcó.

Dijo que cuando se concrete la reubicación, se firmará un acuerdo con el gobierno del estado para que se efectúe un mantenimiento que reduzca las afectaciones a la población residente cerca del tiradero, porque a nadie le gusta tener un espacio de éstos cerca de donde vive.