inaliza hoy la conferencia COP27 sobre clima en Naciones Unidas. Pese a la gravedad de los hechos y que se conocen bien las causas, la resolución de los grandes temas va a paso de tortuga. O en varios temas cruciales, hacia atrás, como en la financiación necesaria para enfrentar los impactos del cambio climático y para prevenir que sigan ocurriendo.

No obstante, hubo un pequeño paso hacia la puesta en práctica de un mecanismo internacional sobre pérdidas y daños del cambio climático. La decisión sobre este mecanismo ya existía, en esta COP27 se aprobó establecer un consejo asesor en la llamada Red Santiago sobre pérdidas y daños, para dar asistencia técnica a los países del Sur global. A los pocos, pero poderosos países e industrias que tienen mayor responsabilidad histórica en causar el caos climático no les causa gracia que quede clara su responsabilidad y mucho menos asumir los daños causados. A duras penas aceptaron este nuevo órgano, pero no se pudo acordar fondos para que funcione, mucho menos para avanzar un mecanismo de reparación a los dañados. En lugar de ello, surgen propuestas de mercado: por ejemplo, crear un sistema de seguros, es decir que los países tengan que pagar una prima para intentar resarcir sus daños futuros, no los que ya les han causado.

Otro aspecto crucial de estas negociaciones es asegurar cambios urgentes que deben hacer esos países e industrias para detener el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En la COP27 se vieron pobres resultados de políticas en ese sentido, pero sí muchas nuevas inversiones en industrias contaminantes y falsas soluciones , que no previenen ni disminuyen las emisiones, sino que crean nuevos negocios para los principales culpables.

Se manifestó así, nuevamente, que los temas clave a atender en cambio climático son por un lado que las mayores economías del planeta –y sus industrias, como la alimentaria, construcción, transporte– están basadas en ganancias por explotación y adicción a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y harán todo lo posible para mantener sus privilegios, y por otro, complementario, que eso ha creado una injusticia abismal en las emisiones de GEI históricas y presentes.

En efecto, una persona multimillonaria emite un millón de veces más gases de efecto invernadero que una persona promedio del 90 por ciento (!) más pobre del planeta, reportó Oxfam. Su nuevo informe, Los billonarios del carbono , analiza las inversiones de los 125 multimillonarios más ricos del mundo, que totalizan 2.4 billones de dólares en 183 empresas. El promedio de emisiones de GEI de esas inversiones resulta en 3 millones de toneadas de CO₂ por persona, mientras el promedio de emisiones del 90 por ciento más pobre es de 2.76 toneladas por personas.