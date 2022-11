Disquero

Ólafur Arnals reinterpretado

▲ Magnus Johann y Eydís Evensen, dos de los 10 amigos a los que convocó Ólafur Arnalds para que cada uno reinterpretara, desarmara, deconstruyera y rehiciera las 10 piezas del álbum Some Kind of Peace, para dar como resultado un nuevo disco: Some Kind of Peace: Piano Reworks (en la imagen). Foto tomadas de los perfiles de Facebook de los músicos

Pablo Espinosa Periódico La Jornada

Sábado 19 de noviembre de 2022, p. a12 Oli Arnalds sí tiene quien le inspire. Su nuevo disco, titulado Some Kind of Peace: Piano Reworks, es una obra maestra de interpretación musical, reinterpretación artística, articular y desarticular, construir y deconstruir. Ofrece una versión contemporánea y más poderosa que el viejo recurso de tema y variaciones . Publicó hace dos años su hermoso disco Some Kind of Peace, una joya poética en sonidos. Pasado el tiempo y a la luz de giras, encierros por pandemia y el aislamiento natural que implica vivir en Islandia, convocó a 10 músicos que admira, amigos suyos, y les puso en la mesa las 10 piezas que conforman Some Kind of Peace, para que cada reinterpretara, desarmara, desvinculara, deconstruyera y volviera a hacer esas mismas piezas; el resultado, el nuevo disco: Some Kind of Peace: Piano Reworks, es asombrosamente más hermoso que el original. Por ende, el nuevo disco del compositor islandés Ólafur Arnalds ofrece una serie de significados y valores. No es solamente un bello disco. Es un compendio de asombros y descubrimientos. Enumero: en primer lugar, sella el destino de su música: tiene ahora, ya, intérpretes, y así garantiza su estadía, su permanencia, su vigencia y oportunidad. Esto es importante de señalar porque se trata de uno de esos músicos inclasificables que produce sonidos que ningún otro, crea obras sin parangón, establece parámetros difíciles de seguir. Sucede con ese tipo de músicos que cierran su círculo en diámetro muy estrecho: si no es Ólafur Arnalds quien interpreta la música de Ólafur Arnalds, la obra está condenada al confinamiento, al olvido. Ese procedimiento ha ocurrido con otros músicos, como Keith Jarrett y Philip Glass, este último quien hasta hace pocos años era su único intérprete, hasta que comenzaron a surgir músicos que graban sus obras, especialmente las partituras para teclado, porque las sinfonías ya están escritas y a la disposición de la orquesta sinfónica que le apetezca. Continúo la enumeración: pedir a 10 músicos que desarmen sus 10 piezas y las armen en el estilo de cada uno de ellos, constituye no solamente un acto de gran humildad, sino una idea genial: multiplicar la música, hacerla crecer, reproducirse, procrearse. La prole que nació de este experimento es un disco que se parece al disco original pero que no es el mismo disco, es una obra nueva, que parece creada desde cero. Es como escuchar las siete sinfonías de Sibelius con Karajan y enseguida con Simon Rattle y luego con John Pritchard y enseguida con Vladimir Ashkenazi y más tarde con Paavo Jarvi y por último con Paavo Berglund. Es la misma obra, la de Sibelius, pero interpretada según la personalidad de cada uno de los directores de orquesta que enumeré. Es la misma obra, pero es diferente. Así sucede con la escucha del nuevo disco de Ólafur Arnalds. Añado al listado de significados y valores diferentes que ofrece el álbum flamante, su condición poética. Es un disco de pura poesía. Es hermosamente poético, meditativo, hondo, elevado. Es un estado meditativo. Una ensoñación. Comienza, se desenvuelve y culmina igual que el original, porque son las mismas piezas que conforman Some Kind of Peace. Enumero las piezas y sus nuevas versiones: abre la obra nombrada Loom, concebida por Arnalds en el original al alimón con su homólogo británico Bonobo y contiene los elementos predominantes en todo el disco: un loop digital, vocalizaciones femeninas y un tono ambient. En el nuevo disco, que hoy nos ocupa, la bella compositora islandesa Eydís Evensen, proveniente del pueblo remoto de Blönduós, al norte de Islandia, trae la magia de aquel lugar recóndito, muy parecido al cosmos, y crea una obra nueva: un prodigio de música concertante, prácticamente un Concierto para Piano y Orquesta de Cuerdas. Muestra de cuerpo entero la naturaleza íntima del nuevo disco de Oli Arnalds: es música de concierto, propia de la Philharmonie, la sede de la Filarmónica de Berlín, o de cualquier otra sala de conciertos del mundo, como la Alice Tully Hall, de Nueva York. La claridad de las frases con las que la hermosa Eydís Evensen construye esta que es prácticamente una sinfonía, ostenta fulgores lumínicos de gran intensidad nívea. Es una música paradisíaca, edénica. Apenas comenzó el disco y ya caímos en un estado de ensoñación. Ya estamos dentro de nosotros mismos, de manera que las piezas siguientes no serán sino episodios de una velada de sueños.