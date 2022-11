Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 19 de noviembre de 2022, p. 29

La alcaldía Benito Juárez, a cargo del panista Santiago Taboada, no cumplió con la ejecución del proyecto ganador del presupuesto participativo que impulsaron vecinos de la colonia Residencial Emperadores a fin de que se cambiara la red de drenaje en la calle Prolongación Petén, entre Prolongación Presidentes y el Eje 7 Sur Emiliano Zapata, para que ya no se registren inundaciones por las lluvias.

La pérdida total de al menos una decena de vehículos que han quedado flotando en los estacionamientos subterráneos de los edificios de departamentos son sólo algunos de los daños, relató Jorge Cordero, quien hace dos años perdió su camioneta Acura con valor de más de un millón 200 mil pesos, que se suma a un automóvil Mercedes Benz, de costo similar.

Dina Culebro criticó a Taboada por no respetar la decisión vecinal al pretender quedar bien con las automotrices Volkswagen y Kia , las cuales serán beneficiadas con la obra que se ejecuta con un presupuesto de más de 894 mil pesos.

Los trabajos de cambio de la red de drenaje se realizan desde la semana pasada en Prolongación Petén, pero empezaron en la esquina con el Eje 7 Sur Emiliano Zapata y hasta la calle Emperadores, con lo que obra se quedó corta y no beneficiará a los residentes realmente afectados por las inundaciones.