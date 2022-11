Néstor Jiménez y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 18 de noviembre de 2022, p. 17

Como parte del cumplimiento a un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ayer se realizó la primera sesión de la Comisión Especial de Búsqueda (para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes fueron desaparecidos por elementos policiacos y del Ejército en Oaxaca desde 2007.

Al salir de la primera sesión que duró casi tres horas, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, lamentó que no acudiera algún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se informó que al ser una instancia señalada como responsable, no le hizo la exhortación; nosotros no sabíamos e invitamos que cualquier decisión se comparta de manera previa a las familias .

Familiares analizarán metodología propuesta

En el encuentro en instalaciones de la Secretaría de Gobernación, los integrantes de la Comisión le presentaron a los familiares y a su abogado un anteproyecto con la metodología de trabajo. Nadine apuntó que analizarán con detalle el documento. Se programó una nueva reunión para el próximo 26 de enero.

Dicha comisión está conformada por representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Sedena, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Búsqueda.