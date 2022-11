De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 18 de noviembre de 2022, p. 14

La institución cubana Casa de las Américas manifestó que ante el triunfo en América Latina de gobiernos progresistas, aupados por la fe en cambios reales y el descontento hacia políticas devastadoras impulsadas por sus contrincantes , era de esperar que la derecha emprendiera el contraataque y como parte de éste se lleva a cabo hoy y el sábado la cumbre neofascista : la Conferencia Política Acción Conservadora (CPAC), en la Ciudad de México.

Será “una cumbre de derrotados en la que brillarán Mauricio Macri (ex presidente de Argentina), José Antonio Kast (político chileno), Keiko Fujimori (ex primera dama de Perú) y Eduardo Bolsonaro ( hijo del destronado Jair ), y en la que no desentonarán personajes como Luis Fernando Camacho (político boliviano), Steve Bannon (estratega político estadunidense) y Lech Walesa (político polaco)”, expresó en un posicionamiento.