Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 18 de noviembre de 2022, p. 13

El brote de influenza aviar en varios países no representa un riesgo para la salud de la población y en México tampoco ha afectado la producción, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto es que es un contagio mundial, se está presentando en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, suele pasar periódicamente. No pone en riesgo la vida de las personas, para ser claros y no caer en el alarmismo o sensacionalismo. También en lo productivo no tiene, en el caso de México, mucha afectación, mucho impacto , dijo ayer el mandatario.

De haber escasez de estos productos, ya está en marcha el plan antinflacionario que permite la importación de alimentos, pero acotó que se hace cuidando las normas y los procedimientos sanitarios y responsabilizando a los importadores en caso de alguna irregularidad.