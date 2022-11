Les debería dar pena de que participen en algo que no corresponde a lo que ellos piensan. Si están buscando defender la democracia, pues marchar en contra de una reforma para que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades... es hacer exactamente lo opuesto, es apoyar a la antidemocracia.

Exhortó a sus simpatizantes a garantizar la viabilidad del proyecto de nación que él impulsa, votando no sólo por un candidato presidencial de esa corriente, sino también por los aspirantes a legisladores afines, porque si no, lo van a ningunear .

En su conferencia del jueves anunció que insistirá en su iniciativa, aunque admitió que no tendrá el apoyo de la mayoría calificada necesaria, debido a la alianza PRI-PAN en el Congreso.

Citó algunos ejemplos de los asistentes que avalan, consideró, su percepción en torno de la marcha: “Tan es así que por eso participa Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo y Vicente Fox y (Osorio) Chong y puras finísimas personas, todos vinculados con fraudes comiciales, puros mapaches electorales, pero además confesos. Fox lo presume, que él participó en el fraude de 2006 para que yo no llegara a la Presidencia, porque yo era un peligro para México”.