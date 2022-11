E

l 5 de noviembre falleció Michael Maccoby, el más destacado de todos los alumnos de Erich Fromm. Nacido en Estados Unidos y doctorado en antropología en Harvard, vino a México a prepararse como sicoanalista en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis que Erich Fromm fundó. La relación de Maccoby con Fromm fue muy estrecha, éste fue su sicoanalista. Juntos publicaron (en inglés y en español) el libro Social Character in a Mexican Village, 1970 (traducido como Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, FCE, 1973). Aquí fue la primera vez que se operacionalizó y se estudió empíricamente el concepto de carácter social, una de las grandes aportaciones conceptuales de Fromm, que vincula estrechamente la sicología y el sicoanálisis con las ciencias sociales. En mi tesis doctoral ( Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano, inédita y disponible en mi página web) dedico el capítulo 4 a la visión de necesidades humanas, carácter y carácter social de Fromm y de Maccoby. Antes de continuar con estos conceptos quiero añadir que, en 1966, a los 22 años, viví una crisis profunda que me hizo buscar ayuda sicoanalítica. Para mi buena suerte, encontré a Maccoby, quien para entonces era ya sicoanalista practicante y, en efecto, me enseñó a vivir. No sería quien soy sin la interacción con él. Así relaté la concepción de carácter y de carácter social, en mi tesis: