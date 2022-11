Jim Cason

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 18 de noviembre de 2022, p. 29

Jefferson. Las zonas rurales del estado de Iowa han estado perdiendo empleos manufactureros durante años, pero cuando un fabricante local en esta zona trasladó 200 empleos a Misisipi porque aquí no tenían suficiente mano de obra disponible, esta pequeña comunidad al noroeste de Des Moines decidió que tenía que invitar a nuevos trabajadores a mudarse a esta área, y los mejores, decidió el gobierno local, son los migrantes de México y otras partes de América Latina.

La decisión ha convertido al condado Greene, donde está ubicado el pueblo de Jefferson, en una excepción en el estado. El actual gobernador, Kim Reynolds, culpa a los migrantes –sobre todo a los que cruzan la frontera desde México– por el crimen, el contagio de covid y casi todos los otros males en este país.

Ken Paxton, director de la Corporación de Desarrollo de Negocios del Condado Greene, dice que este lugar está buscando otra ruta. Sentado en su oficina en la alcaldía, explica que la fuerza laboral blanca para la manufactura ya no existe. La población latina es la mejor opción para nosotros, trabajan duro, se dedican a la familia y van a las iglesias .

Todos los condados de Iowa están perdiendo habitantes. Hace 50 años había una población de 20 mil en este condado donde hoy sólo quedan 9 mil. El gobierno federal reporta que los latinos son la población de mayor crecimiento en Iowa, e inmigrantes de México son el segmento más grande. Mientras la agricultura en esta zona está utilizando cada vez menos mano de obra, el condado Greene sigue atrayendo a la industria manufacturera. Acabamos de abrir un nuevo casino, aquí está la empresa que fabrica tableros de baloncesto para la liga profesional NBA, tenemos a John Deere (manufacturero de equipo agrario) y la empresa que fabrica equipo de gimnasia para las Olimpiadas , dice Paxton. Pero no hay suficientes trabajadores, repite. Tengo 70 empleos abiertos sólo en el casino, y más en otros lugares .

Lo que finalmente provocó que autoridades y empresarios locales tomaran acción fue cuando New Way Trucks, Inc., una de las compañías de fabricación de camiones de basura más grandes, trasladó 200 empleos a Misisipi en 2019 porque no encontraban suficiente mano de obra. Si no encontramos más trabajadores, trasladarán más empleos a Misisipi , explica Paxton. Fue ante ello que el condado Greene contrató a un empresario local, pero de origen nicaragüense, Carlos Argüello, para asesorarlos sobre cómo convencer a migrantes latinoamericanos a mudarse aquí.

Estamos ofreciendo buenos empleos de largo plazo con salarios excelentes, beneficios y fondos de jubilación , explica Chuck Offenburger, presidente del comité que encabeza el esfuerzo para atraer a trabajadores a esta zona. Offenburger subrayó que estos empleos son mejor remunerados y tienen más beneficios que los empleos en las empacadoras de carne que inicialmente llevaron a que muchos mexicanos llegaran a este estado.