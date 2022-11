Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 18 de noviembre de 2022, p. 5

La obra de la artista peruana Aisha Ascóniga se pregunta por el habitar del cuerpo cuando la violencia es parte de la cotidianidad, cuando está normalizada y cuando se convive con ella desde la infancia, porque las formas de gritar, de decir no , de llorar, no son suficientes frente a un agresor.

En la muestra En otra piel, que se inaugura hoy a las 12 horas en el Museo de la Mujer, Aisha Ascóniga presenta una selección de su obra más reciente que se centra en el cuerpo femenino y la violencia.

Mi obra siempre ha girado en torno de la posición de la mujer en la sociedad; también en la época de individualismo y todos los desórdenes sicológicos que se presentan a raíz de eso, como la distorsión de la realidad , sostiene en entrevista.

Capa tras capa de pintura y de papeles recortados por la creadora son expuestos en la muestra que se presenta en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con el fin de hacer visible un problema que afecta al mundo.

Ascóniga comentó que la exhibición parte de las preguntas: ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me dañas? ¿Mi vida no vale nada? Me cuestiono por qué las mujeres tenemos que pasar un tipo de violencia en mayor o menor grado y cómo cambia la perspectiva de vida .

En la exposición se incluye Estando viva, estando muerta, obra de gran formato sobre las diferencias de un cuerpo objeto y una mujer que quizás está totalmente aprisionada, con relación al problema de la trata de personas.

Al respecto, la creadora comentó: Mi preocupación va más allá de cómo llevan esta vida las mujeres que se encuentran prisioneras, cómo se lleva un cuerpo en estas situaciones, cómo se asimila que tu cuerpo ya no te pertenece, sino a alguien más .

Aisha Ascóniga se pregunta por quienes nos rodean, por lo que somos y lo que nos conforma, ya que los ataques físicos son un arista de las diversas manifestaciones de la violencia que anulan la dignidad.