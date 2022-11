E

l 7 de noviembre pasado entró en vigor el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal donde concluye el esquema establecido en los Acuerdos Generales dictados con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19. La parte más importante de este acuerdo, sin embargo, es otro. Se busca transitar de los expedientes físicos a los electrónicos. A partir del 01/12/2022 los expedientes físicos deberán contener únicamente los documentos recibidos físicamente.

Se deja abierta la posibilidad de que los litigantes sigan presentando demandas y documentos impresos, pero los órganos jurisdiccionales ya no estarán obligados a imprimir los acuerdos para formar el expediente respectivo. Las demandas electrónicas darán paso a los juicios electrónicos y de éstos no quedará constancia física. Lo cual no impide que se lleven pequeños expedientes con la constancia de que cada promoción física o electrónica se encuentra ya en el expediente virtual.

Uno de los puntos importantes de este acuerdo es la desaparición de los libros de gobierno, con lo cual se reducirán los gastos en su compra, pero, como es de esperarse, ese gasto se destinará en tener un soporte electrónico suficiente para lograr que las millones de hojas que conforman los miles de expedientes en trámite puedan ser visibles fácilmente para los participantes de los juicios electrónicos, ya sea desde su domicilio o al acudir a los juzgados, donde habrá áreas para la consulta de los expedientes virtuales. Como beneficios directos se dará la disminución de los archivos judiciales, lo cual redundará en liberar de carga a los cientos de inmuebles, y en un menor consumo de papel. La capacitación para los miles de trabajadores de tribunales está en camino. Los pasos para acceder al expediente electrónico y a la firma electrónica (FIREL), sin la cual no puede hacerse ninguna gestión electrónica válida, se han simplificado. No hay imposición para actuar en el camino virtual, pero es cosa de tiempo para que los ciudadanos adviertan que es su mejor opción. Falta que las autoridades que intervienen en los juicios federales tomen las medidas para enviar por vía electrónica sus informes, demandas, contrademandas y demás documentos.