Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Jueves 17 de noviembre de 2022, p. 12

Grupos de extrema derecha en todo el mundo han tomado lo que llaman ideología de género como caballito de batalla para atacar a feministas, homosexuales y personas trans. Y la filósofa estadunidense Judith Butler es feminista y lesbiana; además defiende el derecho de ser trans. Es autora de El género en disputa, entre otros 12 libros rompedores de esquemas. Es referente para muchos movimientos libertarios; pero también un demonio para los conservadores más violentos, al grado que en algunos lugares debe transitar con escoltas por su seguridad.

Y no es que sus ideas fueran políticas en su origen, sino que sus detractores las llevaron a ese terreno. “Lo que sostengo –explica en entrevista con La Jornada– es que los ataques del movimiento antigénero, conocido como Feministas Radicales Trans-Excluyentes (TERF, por sus siglas en inglés) sí son un fenómeno de la derecha; a veces autoritaria, otras directamente fascista.”

Butler, catedrática de la Universidad de California en Berkeley y reconocida como precursora de la teoría queer (que surgió en los 90 y rechaza la clasificación única de las personas bajo etiquetas de hombre , mujer , homosexual y heterosexual ), llegó ayer a la Ciudad de México. Hoy recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México de manos del rector Enrique Graue y el viernes dictará cátedra magistral en el Palacio de la Escuela de Medicina. Viene a México, asegura, muy consciente de la situación de violencia: feminicidios, crímenes de odio de personas LGTBQ+ y trans, violaciones, asesinatos en toda la geografía. Todos cuentan, todos deben ser condenados , expresa.

Pese a que hoy día se encuentra en el ojo del huracán, particularmente por su crítica a la transfobia y las furibundas campañas desatadas por lo que denomina las feministas clásicas y las TERF, rechaza ser encasillada en ese debate. “No se trata sólo de la lucha por la identidad de género. Se trata de un movimiento social contra la violencia, y creo que esto es particularmente importante en México, donde hay una movilización contra las distintas formas de violencia. Si no incluimos la violencia contra la gente trans, no somos consistentes. Hay que integrar las luchas en favor de los derechos reproductivos, de las mujeres, contra el ataque a gente trans, contra los indígenas, contra la gente en las fronteras, o a favor de los estudiantes que protestan, como los estudiantes de Ayotzinapa.

“Si nos posicionamos en favor de la justicia social, pero no incluimos los derechos reproductivos como justicia social, no estamos entendiendo el fondo. No podemos discriminar y elegir a qué clase de personas queremos defender y a quienes no. En ese caso, basamos nuestro movimiento social en la exclusión y la desigualdad y esto nos hace injustos. No podemos luchar por la justicia si no somos justos.

–Supongo que en la agenda del movimiento por la justicia en Estados Unidos la lucha contra la criminalización del aborto es un tema priordial, después de la resolución de la Suprema Corte en ese sentido.

–Absolutamente. El derecho reproductivo es fundamental para las mujeres y para cualquiera que pueda quedar preñado, incluidos los hombres trans. Rechazo totalmente la decisión de la Corte que resolvió que el Estado tiene el poder de decidir sobre los cuerpos de los demás. El ataque al aborto es un ataque contra la autonomía de la mujer, una restricción a la libertad, una injusticia radical y un asunto de inequidad económica y racial, porque las mujeres con dinero sí pueden acceder a un aborto en una institución privada, pero las instituciones de salud pública no están en posibilidades de brindar ese servicio a las demás.

Todo se trata de alianzas, coaliciones, solidaridad