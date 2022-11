Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de noviembre de 2022, p. 6

Las diferencias públicas entre el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no repercutirán en divisiones en el seno del movimiento, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No me meto en eso, y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad de que ya no son tan importantes .