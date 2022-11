–¿Usted cree que la gobernadora Sansores tenga videos, audios, aún más comprometedores contra Alito, que sea el arma que tiene por ahí preparada el gobierno para que apruebe la reforma electoral?

–No lo sé. Pero no estoy de acuerdo en ello, y quiero dejarlo bien claro, porque si no lo hago me hacen parte. Se quejaron tanto de espionaje y ahora no sólo lo procuran, lo hacen público. Creo que la autoridad debe de hacer uso de sus facultades y actuar.

Sobre la actuación del dirigente del PRI, Osorio Chong subrayó que “por más que se quiera hacer algunas acciones, como llevar a los precandidatos al PRI, por más que se quiera tratar de decir que ahora sí votará por la democracia y por la defensa del INE y el Tribunal Electoral, creo que ya no es tan fácil que después del incumplimiento a la palabra se le pueda creer. Habremos de ver su comportamiento en las próximas semanas y meses. Creo que hay que tener mucho cuidado de hasta dónde llegan los acuerdos que ha tenido con el gobierno.