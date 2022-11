A

unque los personajes centrales de Lo que arde (2019), tercer largometraje del cineasta franco-español Oliver Laxe, son un hombre de 40 años, Amador (Amador Arias), quien acaba de cumplir una condena de dos años por el delito de incendio voluntario, y su madre octogenaria Benedicta (Benedicta Sánchez), en realidad el filme se centra en describir la naturaleza ruda de una región boscosa de Galicia, continuamente amenazada por la degradación del ecosistema, ya sea por los incendios accidentales o provocados, o por una indiscriminada tala de árboles. No lo hace a la manera de documental, sino como elegía de una región recóndita de España en la que parece haberse detenido el tiempo. El carácter y el semblante inexpresivo del propio Amador reflejan la naturaleza de ese entorno agreste. Al salir de la cárcel, y no ser esperado por nadie, el hombre no tiene otra opción que regresar al pueblo natal, al lado de una madre que lo recibe como si jamás se hubiera ausentado y por una población que parece haber cancelado ya viejas suspicacias y rencores para aceptarlo de nuevo entre los suyos como un compañero más de faenas agrícolas y un apacible contertulio en la taberna.

Madre e hijo trabajan juntos la tierra, siempre en silencio, ensimismados en rutinas laborales como atender y ordeñar a sus tres vacas que, personalizadas con nombres cariñosos, se integran con naturalidad al ámbito doméstico, a la manera de mascotas. Cuando una de ellas queda atascada en el lodo, su rescate corre por cuenta de Elena (Elena Fernández), una joven veterinaria que pronto manifiesta un interés afectivo por el ex presidiario austero, sin jamás atreverse a manifestarle esa atracción, excepto mediante la música, con una canción (Suzanne) de Leonard Cohen, escuchada en la radio de un auto, sin que Amador comprenda nada de la letra, aunque en materia sentimental, le señala Elena, no es preciso llegar a comprender nada. De esta incomunicación humana, fincada en la discreción, el recelo y los silencios, trata esencialmente la película de Oliver Laxe, pues en rigor su trama es tan mínima que apenas ocuparía tres líneas de sinopsis.