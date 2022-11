ra muy de esperarse que el presidente López Obrador aprovechara la circunstancia de su cuarto Informe de gobierno para convocar a una manifestación pública de apoyo a sus políticas; tal vez iniciar y terminar esa concentración en la Plaza de la Constitución el mero uno de diciembre, no más.

Por su parte, Raúl Tortolero, presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano y uno de los dirigentes del Ejército Cristero Internacional, refutó: No me parece que los que estamos ahí, los que vamos a estar ahí reunidos (este fin de semana en la Ciudad de México), seamos ninguna extensión de nadie; cada quien tiene su propia trayectoria y la agenda en común la vamos a tener que definir ahí. No podemos, digamos, suscribir las ideas que pertenezcan a otro país .

Sin embargo, Tortolero planteó: Hay una cercanía ideológica con el Partido Republicano, por supuesto. Con el Partido Demócrata no, porque además se ha venido radicalizando esta agenda abortista, esta agenda de supremacismo feminista, del supremacismo LGBT, del supremacismo negro. Pues no podemos refrendar estas agendas de izquierda, cada vez hay más socialistas en el Partido Demócrata (de Estados Unidos) . Consideró además que Eduardo Verástegui, activista del catolicismo conservador y promotor del voto republicano y de Donald Trump, sería un excelente candidato a la Presidencia de la República, si él decide ir .

Y, mientras se desenreda el punto de las convocatorias previas a manifestaciones desde el Ángel de la Independencia (entre ellas, la de Frena) el mismo 27 en que AMLO busca hacer la suya, ¡hasta mañana, con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decidida a erigirse en comisaria revisora de la marcha obradorista; sobre todo, dice, en el tema de los acarreados !

