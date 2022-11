Afp

Sharm el Sheikh. Los estados insulares amenazados por el calentamiento del planeta ya han renunciado a mucho y no se irán de la COP27 sin un fondo para paliar las pérdidas y daños sufridos, insistió ayer Conrod Hunte, negociador principal de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

Este grupo negociador en la conferencia del clima, pequeño pero muy presente, forma parte de la mayor alianza de naciones en vías desarrollo, el denominado G77 (134 países), que junto a China insisten en que los países ricos, que más emisiones de dióximo de carbono producen, compensen a las naciones pobres que con más frecuencia padecen las catástrofes provocadas por el cambio climático, como inundaciones, sequías, huracanes y hambrunas.