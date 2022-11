En la reunión, la defensa de los imputados presentó un boletín de la fiscalía mexiquense, en donde se señala que ambos cometieron desaparición forzada , y alegó que ese delito no lo perpetran particulares.

El juez determinó que la audiencia para decidir si se vincula a proceso a Alexis N y María Isabel N por la desaparición de la profesora de inglés se realice a las 13:30 horas.

Tras la audiencia, Juan Miguel, hermano de Mónica Citlalli, exigió a los impartidores de justicia hacer las cosas conforme a la ley y vincular a proceso a los acusados.

A mi hermana la desaparecieron casi una semana. No pueden venir a decir que no fue una desaparición forzada. Ellos están argumentando que como apareció mi hermana ya no se cometió el delito. Esperemos que todo salga a favor de nosotros.