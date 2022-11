Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de noviembre de 2022, p. 28

Oaxaca, Oax., Luis Enrique Cobián López y Jorge Isaac Trujillo Morales, quienes eran integrantes de la Policía Federal durante el operativo implementado el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que culminó con un saldo de seis civiles muertos, fueron vinculados a proceso ayer por la madrugada.

Sin embargo, continuarán su proceso en libertad, pues el juez de la causa determinó negar la medida cautelar de prisión preventiva, pese a que se imputa a los indiciados seis homicidios dolosos e infligir lesiones con arma de fuego a 27 personas.

En un comunicado, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) consideró que de esta forma se protegió a los responsables de desalojar de la autopista 135-D y de la carretera Oaxaca-México a personas que apoyaban a profesores que se manifestaban contra la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y por demandas sociales.