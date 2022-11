Al retomar el tema de la desigualdad, destacó la importancia que tiene en su gobierno favorecer la movilidad social, porque es la circunstancia que permite que una gente pueda con su trabajo honrado y el estudio ascender en la escala social. Eso es la movilidad social. Nada más que ese ascenso no tiene por qué ir acompañado de la pérdida de nuestros orígenes. No nos podemos convertir en ladinos, tenemos que seguir siendo humildes, fraternos .

Movilidad, no aspiracionismo