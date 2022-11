Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de noviembre de 2022, p. 18

Peter Fisher, líder de la iniciativa global para el retiro de BlackRock, destacó que México se encuentra en una situación de privilegio al ser un país relativamente joven , lo que lo convierte en un foco de atracción para inversionistas globales dado el potencial que tiene hacia futuro.

Durante su intervención en el Encuentro Amafore 2022, el directivo de la gestora de fondos más grande del mundo señaló que en un ambiente de alta volatilidad en los mercados como el actual, las instituciones financieras deben inspirar confianza para que la gente les permita administrar su dinero.

Explicó que en el plano pensionario el comportamiento y el ahorro de los trabajadores está ligado a la confianza que sienten en las instituciones que administran sus recursos.

En lo referente a México, ratificó que el reto es precisamente trabajar en la confianza, dado que si bien es un hecho que los mexicanos no ahorran por su cuenta para el retiro, esto es producto de que no confían en las Afore, lo cual no es algo exclusivo de este país, pues la desconfianza en estas figuras es un común denominador en todo el mundo.

En otro panel, Joseph Nelesen, director senior de Index Investment Strategy en S&P Dow Jones Indices, y Erik Norland, economista senior en CME Group, analizaron las perspectivas económicas y los impactos en los mercados de la inflación y del nivel de las tasas de interés, así como del crecimiento económico, destacando que en épocas de volatilidad cambian por completo los actores que ganan más y pierden más en el sector financiero.