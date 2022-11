En el arranque del tercer día de actividades del certamen, primer gran filtro rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, Souza debutó con aplastante victoria ante Siu Wai Lam, de Hong Kong, en rounds seguidos de 13-0 y 5-0, en la primera ronda de 32 contendientes.

En octavos venció también 2-0 a Saffron Tambyrajah, de Australia, en cuartos doblegó 2-1 a la israelí Abishag Semberg, con lo que aseguraba la medalla de bronce, pero por nada habría de conformarse con ese metal, ni siquiera por la supremacía con que antecedía a la tailandesa Wongpattanakit.

Nunca hay que dejar de pelear, no se pierde la esperanza. Yo no trabajé tanto para quedarme en el camino, y no quería dejar así a mi gente, a toda la que estuvo detrás de este resultado, porque les debía ese esfuerzo, ese cien por ciento más. Lo tenía que sacar y se dio , celebró la taekwondoísta.

Esto se va a quedar para el resto de mi vida, tengo aspiraciones mayores, pero nunca lo voy a olvidar.

Iker Casas, el otro participante mexicano en la jornada de miércoles, perdió su primer combate de la categoría de -68 kilogramos, por 0-2 (7-10 y 4-17) ante el iraní Reza Kalhor. En esa división la medalla de oro fue para el sudcoreano Doyun Kwon, quien doblegó al británico Bradly Sinden (2-0).