Antes de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los amparos promovidos por empresas contra el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas con altos niveles calóricos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no avancen los cuatro recursos legales, ya que no puede estar, bajo ninguna circunstancia, por encima de la salud del pueblo el interés de lucro .

Nueva Cofepris

Apuntó que la Cofepris en México, que es otra completamente (distinta) a la que había, (en la) que predominaba la corrupción, pero que era así como el reino de la corrupción, como todo el gobierno también, esta nueva Cofepris encontró, creo que 50 sustancias, y algunas dañinas en exceso .

Al advertir que hay intereses creados en este sector, insistió: Estoy seguro de que los amparos no van a prosperar, porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería. Cuando menos, se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionarlo, porque no puede estar, bajo ninguna circunstancia, por encima de la salud del pueblo el interés de lucro. Que se vayan a robar más lejos. No puede ser que se afecte la salud del pueblo .

López Ridaura expuso que sorprende que hayan llegado hasta la SCJN los amparos con los que están reclamando una serie de derechos los empresarios, cosa que es totalmente inaudito .

Reiteró que el gobierno defenderá esta medida, para lo cual hay evidencia técnica necesaria. Además de demostrarse el riesgo para la salud en estos alimentos, los sellos han representado un nulo impacto para los trabajadores del sector, contrario a lo que argumentan las compañías.