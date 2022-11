La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, guarda el recorte de un periódico del sexenio pasado con una declaración en la que Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirma: La señora Arosemena no sabe nada del caso Ayotzinapa .

En una visita anterior, en marzo de 2019, la relatora de la CIDH –que fue jueza de la Suprema Corte en su país, Panamá– recomendó al gobierno mexicano establecer una nueva narrativa como punto de partida de la investigación, que dejara atrás la mal llamada verdad histórica, del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, hoy preso.

Necesario, sustentar las órdenes de aprehensión

Arosemena subrayó que esto es un logro del GIEI. Hay que decir que no fue un trabajo simple, fue un trabajo de mucha coordinación, de muchas exigencias de parte del propio GIEI para tener acceso a la información, para hacer contacto con documentación que había sido muy difícil de obtener. Eso fortaleció las líneas de investigación necesarias .

Como relatora para México, la comisionada coordina el trabajo de la CIDH en este caso desde el momento en el que los defensores de las familias de los muchachos desaparecidos solicitaron la medida cautelar 409/14, en 2014. Cuando el gobierno anterior decidió no permitir más el trabajo del GIEI en México –decisión que ameritó un comunicado de la CIDH lamentando el hecho– se estableció un Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (Mesa), que también coordinó la jurista panameña.

Desde la reanudación del mandato del GIEI, Arosemena ha realizado cinco visitas oficiales al país (en las que se ha reunido con el Presidente y otros funcionarios del más alto nivel). El Mesa ha asistido a todas las 42 reuniones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Interrogada sobre la posibilidad real de que el proceso de investigación culmine con la judicialización de los señalados como responsables, respondió que es necesario sustentar todas las órdenes de aprehensión que están en proceso por parte del nuevo fiscal.

Lo que planteamos como comisión al Estado mexicano es que cumpla con nuestras recomendaciones y las del GIEI. Hay que asegurar que las instituciones responsables de la investigación tengan todos los elementos, los recursos y las facilidades para asegurar que ese material probatorio tenga la suficiente fuerza para sostener una judicialización efectiva.