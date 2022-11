Gustavo Castillo García

Miércoles 16 de noviembre de 2022

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de la organización Madres Buscadoras de Sonora, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las acciones necesarias para que uno de los responsables de la desaparición de sus hijos, Alejandro Guadalupe y Marco Antonio Islas Flores, revele el paradero de ambos jóvenes y que sea llevado ante la justicia.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede la FGR, Flores Armenta señaló que las autoridades federales le han negado protección institucional. Me han dicho que mientras siga buscando a mis hijos y otros desaparecidos, no me darán seguridad, a pesar de que grupos de la delincuencia organizada me han amenazado y dicho que ofrecen 50 mil pesos a quien me asesine .

Refirió que se ha detectado que desde números telefónicos que se ubican en el penal estatal de Hermosillo, Sonora, se han enviado a su teléfono mensajes y realizado llamadas intimidantes.