Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de noviembre de 2022, p. 6

Bajo la premisa de que la oligarquía, aunque suene a paradoja, es subversiva , el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó nuevamente ayer a quienes se movilizaron el domingo, entre quienes, aseguró, hubo corruptos, clasistas y racistas. Sin embargo, con todo lo que han hecho los oligarcas, con todo su dinero, con todo su poder, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, alcahuetes, no han podido ni podrán (detener la transformación), porque la mayoría del pueblo nos apoya .

En contraste, a punto de cumplir cuatro años de gobierno, reivindicó como su logro más importante el viraje en la atención de la pobreza como prioridad. Destacó que en 2023 los programas sociales tendrán un fondo de 850 mil millones de pesos.

En un apretado resumen de lo que expuso como resultados de su gestión, subrayó el incremento de empleos en 2022, que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social suman un millón por arriba de los 20.7 millones que había antes de la pandemia.

López Obrador citó también un aumento en la recaudación fiscal de 13 por ciento nominal y 4 por ciento en términos reales respecto a 2021.

Anunció que su informe de cuatro años de gobierno será el próximo primero de diciembre a las cinco de la tarde, en el Zócalo.