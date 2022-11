Q

uiero hacer una consideración: la poesía es muy desconsiderada con uno. ¿No lo creen así? Yo así lo creo. Extermina, no aúpa, como muchos, sin duda (o mejor con duda), parecen imaginar.

Cambio aparentemente de tema: un amigo al que no veo desde hace muchos años, se llama Gildardo, me pregunta, en buena ley, que cómo le hago para escribir tanto. La verdad no escribo tanto. Le contesté de otro modo. Uno escribe porque no sabe hablar (también por eso canta uno). Uno escribe para disculparse de no saber hablar, y de nunca saber qué decir ni cómo decirlo. Uno escribe para pedir perdón, no a gritos, sino calladamente, tristemente. Pero también agradecidamente.

Siempre le preguntan a uno que por qué escribe (soy periodista, conozco a los periodistas, y sabemos todos en cuántos errores caemos). La única respuesta posible (o imposible) es: Porque no sé escribir; si supiera, la verdad, no escribiría. Ando viendo a ver qué .