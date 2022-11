▲ El ex presidente Vicente Fox, acompañado de Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex, durante la marcha celebrada el domingo pasado. Foto Marco Peláez

on eso de que tienen la cara más dura que el concreto, los mapaches electorales de ayer, sus autoridades y la cúpula empresarial que los financiaban (hoy hace lo mismo) con abundantes recursos, siempre por abajo del agua, hoy gritan a los cuatro vientos que son democráticos , defensores de las instituciones ídem y garantes de la legalidad . Y se quedan tan tranquilos.

C

Ante tal escenario –que hoy se reproduce con los mismos actores y títeres, aunque no con los mismos resultados– vale recordar parte de lo publicado en La Jornada en julio de 2006, a escasos 12 días de cometido el democrático fraude para imponer a Borolas. Dice así:

“La guerra sucia, la campaña del miedo contra Andrés Manuel López Obrador, tan sólo en anuncios publicitarios transmitidos por televisión, principalmente en Televisa, tuvo un costo cercano a mil millones de pesos y los pagaron Felipe Calderón Hinojosa y sus aliados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial y personas ajenas al proceso electoral.

“Se trata de promocionales que en los pasados tres meses se repitieron de manera sistemática en las pantallas de las dos principales televisoras para inhibir el voto hacia López Obrador al presentarlo como ‘un peligro para México’, como alguien que de llegar a la Presidencia de la República provocaría una crisis y despojaría de sus casas y demás propiedades a los ciudadanos.

“Un video presentado por el propio López Obrador dio cuenta de esa ‘campaña negra, fascista’, en la que también participaron las empresas Sabritas y Jumex, un membrete llamado ‘Ármate de Valor’, el ex perredista Demetrio Sodi y Víctor González Torres (también Gastón Azcárraga, Claudio X. González y Roberto Hernández). El documental da cuenta de campañas pagadas en televisión que tienen ‘un claro sesgo en favor del PAN y de Calderón’, y que en todo momento, ya sea de manera directa o subliminal, se llamó a la población a no votar por el ex jefe de Gobierno.

Aunque se trató de una ilegalidad, porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que sólo los partidos pueden contratar espacios en radio y televisión para promoción electoral, el Instituto Federal Electoral permitió que empresas e individuos lo hicieran y erogaran cientos de millones de pesos en esa campaña, los meses previos a la elección del pasado 2 de julio . (Texto íntegro: www.jornada.com.mx/2006/07/14/index.php?section=politica&article=005n1pol).

Las rebanadas del pastel

Eso sí, hoy se dicen demócratas y guardianes de las instituciones y la legalidad .

cfvmexico_sa@hotmail.com