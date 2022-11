M

orena comenzó a echar a andar un plan C en dirección a transformar el andamiaje que sostiene al costoso y corruptible aparato electoral. En caso de que la iniciativa de reforma constitucional en la materia sea rechazada por el Congreso, porque no consiga el número de votos de senadores y diputados que integren una mayoría calificada, el presidente López Obrador dice que tiene un plan alterno, un plan B . Consiste en lograr las reformas mediante la modificación de leyes secundarias. Para esa vía sí le alcanzan los votos de Morena y sus aliados, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Hay lugar para un plan C . Limitar la reforma constitucional a los puntos no conflictivos y dejar los conflictivos para el cambio a la legislación ordinaria. Es muy difícil que los legisladores rechacen, sin ponerse en contra de los ciudadanos, una reforma que propone el voto electrónico, disminuir el costo de los procesos electorales o eliminar la figura de los plurinominales, porque son exigencias populares no de ahora, sino de mucho tiempo. Un punto conflictivo es la designación de los bien cebados consejeros del Instituto Nacional Electoral. Morena anunció que adelantará a diciembre el inicio del proceso de elección de cuatro –se van Lorenzo Córdova y Ciro Murayama– con el actual sistema, y sin mover una coma a la legislación vigente, previsto en la Constitución.

Lula en la COP27

Todavía con las manos mallugadas de todas las felicitaciones por su triunfo, Lula da Silva llegó a Egipto a participar en la cumbre climática COP27. Adonde va jala los reflectores. Brasil deberá modificar la ruta del ex presidente Bolsonaro que favoreció la destrucción del medio ambiente en el gigantesco país. Incluso, se negó a acoger la cumbre climática de 2019, de la cual Brasil sería sede. Lula tiene un plan para la selva amazónica. Este es su primer viaje internacional, tomará posesión hasta el primer día del próximo año. No hay que descartar una visita a México.