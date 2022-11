D

urante un acto en la Meseta Purépecha, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se comprometió con los habitantes de esa región indígena a reabrir las investigaciones en torno al asalto contra la comunidad de Arantepacua perpetrado el 5 de abril de 2017 por elementos de las policías estatal y ministerial del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Aquel día, un grupo de pobladores de esa localidad del municipio de Nahuatzen intentó desplazarse a Morelia para realizar una manifestación con respecto al centenario conflicto de tierras que mantiene con la vecina Capácuaro. Cuando la policía les cerró el paso, volvieron a su localidad, donde bloquearon la carretera que va de la capital michoacana a Uruapan y retuvieron camiones de pasajeros.

El gobierno estatal perredista respondió con el envío de alrededor de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, quienes irrumpieron en la población, allanaron domicilios indiscriminadamente y efectuaron detenciones arbitrarias. En el operativo fueron asesinados cuatro habitantes de Nahuatzen, 15 más recibieron heridas y alrededor de 10 fueron privados de su libertad.

Aunque se intentó hacer pasar la agresión como un enfrentamiento a raíz de una supuesta emboscada contra los elementos de la fuerza pública, se encuentra probado que los habitantes estaban desarmados y fueron víctimas de una embestida de las corporaciones mencionadas. A lo largo de cuatro años y medio el gobierno de Aureoles no sólo impidió cualquier investigación real de los sucesos que costaron la vida a cuatro personas, sino que se ensañó al judicializar a los sobrevivientes. Por si no fuera suficiente, en febrero de 2019 hizo nombrar como fiscal general por un periodo de nueve años a Adrián López Solís, quien fungía como secretario de Gobierno en el momento de la agresión.