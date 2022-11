Aclaró que la policía estatal ya vigila las inmediaciones de la secundaria 10 para detener a los delincuentes que distribuyen estupefacientes, aunque, dijo, estas acciones no son suficientes.

Llamó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Jorge Rodríguez Martínez, a actuar en contra de los expendedores de enervantes, pues en sus recorridos por colonias capitalinas “la gente me dice: ‘Aquí en la esquina venden drogas’. No podemos simular (que el problema no existe)”.

Agregó que en la capital nayarita también se ha detectado venta de narcóticos en la comunidad La Cantera, así como en el centro de la ciudad y la colonia Santa Teresita.