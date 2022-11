Julio Gutiérrez

La inflación en México parece haber llegado a sus niveles más altos, lo cual significa que los precios de productos y servicios ya no incrementarán a la misma velocidad, pero no que éstos tendrán una disminución, dio a conocer Grupo Financiero Monex.

Marcos Daniel Arias, analista de Monex, refirió que lo que se anticipa es que los costos de los productos y los servicios comiencen a tener una disminución hasta el próximo año, de forma específica, entre abril y junio.

Un descenso en la inflación es que los precios ya no suban, lo que esperamos es una estabilidad, no esperamos una reversión de precios, sino estabilidad, es tratar de que ya no suban más , dijo el analista.

Señaló que, actualmente, hay productos agropecuarios que han tenido un descenso en sus costos, sin embargo, para el segmento de los alimentos, se anticipa que disminuyan hasta el segundo trimestre del próximo año.

Hay varios factores, como la guerra en Ucrania o los problemas energéticos que presionan a la inflación, pero las condiciones van a mejorar desde el segundo trimestre.

En conferencia, para presentar las perspectivas económicas y bursátiles de Monex para 2023, Arias comentó que se espera que para el cierre de 2022 la inflación se ubique en un nivel de 8.4 por ciento y será hasta el siguiente año cuando baje a 7 por ciento.