Si bien todavía no hizo futbol contra otro rival, sí lo hicimos entre nosotros y sus respuestas fueron muy buenas. Seguramente sí tendrá minutos ante Suecia , señaló el timonel ayer en conferencia de prensa desde Girona, España.

El integrante del Wolverhampton no juega desde el pasado 31 de agosto, cuando su equipo empató sin goles ante el Bournemouth en un duelo de la Liga Premier de Inglaterra, tras padecer una pubalgia.

Respecto del partido ante Suecia, el cual se llevará a cabo en el estadio municipal de Montilivi, en Girona, el entrenador estimó que dicha selección podría tener algunas similitudes con Polonia, su primer rival en el Mundial; sin embargo, dejó en claro que el objetivo principal es poner a tono a los jugadores.

Suecia es algo parecido a Polonia en cuanto a las transiciones rápidas, podrían tener rasgos parecidos pero no son exactamente iguales. Trataremos de no dar tanta información respecto al debut, pero probablemente en algún momento del encuentro y por algún tiempo ensayaremos algo, nuestra propuesta será la de siempre, hacernos dueños del partido, poder jugar a lo que queremos, y poner a los futbolistas de la mejor forma posible , sostuvo.

En tanto, el seleccionador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, aseguró que no pondrá su alineación base en el duelo de preparación que su equipo disputará hoy ante Chile, el cual se efectuará en Varsovia.

“Ni nosotros ni México mostraremos todo en el último partido antes del Mundial. En la selección tricolor espero muchas situaciones que confundan al rival.

Nuestra alineación para el equipo mexicano no será diferente de cómo jugamos antes. Somos capaces de adaptarnos sin problemas al momento del juego. No me apego a una formación, es nuestra fuerza.

Asimismo, subrayó la relevancia del encuentro frente al conjunto chileno, toda vez que su estilo de juego podría ser muy parecido al del conjunto tricolor.