os humanos somos una de las 10 especies que pertenecen al género Homo, cuyos más antiguos registros se remontan a unos 2 millones de años. Salvo nosotros, el resto de nuestros parientes más cercanos se extinguieron. Esto significa que somos la única y última rama viva de un árbol evolutivo que no logró mantener a sus especies. Los registros paleoantropológicos indican, sin ser concluyentes, que nuestros ancestros se mantuvieron viviendo por periodos cortos (como el Homo floresiensis), pero también extensos (como el H. erectus, que vivió casi 2 millones de años). No existen explicaciones suficientes sobre las causas de esas extinciones, aunque resulta lógico suponer que fueron los cambios ambientales drásticos, principalmente en el clima global, pues durante los últimos 3.5 millones de años ocurrieron 27 oscilaciones térmicas extremas (periodos glaciales) que modificaron la vegetación, los cuerpos de agua, la disponibilidad de especies vegetales y animales, el nivel del mar y los regímenes térmicos y de lluvia.

El rasgo principal que distingue a la nuestra de sus especies hermanas es el tamaño del cerebro. Nuestro cerebro, que, por cierto, ha mantenido su mismo volumen desde su primer registro hace 300 mil años, es nada menos que el sistema más eficiente conocido. Con sólo mil 300 gramos de peso, 2m2 de longitud y un consumo energético de unas 400 calorías, el cerebro almacena más de 100 mil millones células nerviosas (neuronas) capaces de desarrollar un millón de sinapsis (conexiones entre neuronas) por segundo con un potencial total de densidad conectiva interneuronal de 10 elevado a 14 (¡la mayor densidad conectiva conocida del universo!). Por comparar unos simples datos, diremos que un modelo de supercomputadora diseñada por IBM que simula la actividad de 10 mil neuronas consume 100 kilovatios.