os recuerdos yacen en un mundo que desapareció en el otro siglo. Las memorias de las hazañas revolucionarias pueblan páginas de una literatura de minorías, o de una historia ajena al mainstream histórico actual. La política de masas con miras al cambio social profundo es sueño no soñado hoy. Muchos que fueron izquierda, se volvieron liberales y neoliberales; acaso piensan que maduraron, quizá juzguen que vivieron pesadillas, tal vez creen en nada; sobrevivir, vegetar en la comodidad, no más pensar en la humanidad y en lo humano. No pensar, sans phrases. Al estilo del movimiento woke. Una comodidad perturbada por la ansiedad.

Izquierda significaba tener la mente y las ganas puestas en alcanzar el socialismo. Un abierto querer la muerte del capitalismo. El fin de la explotación de los trabajadores por el capital. La sepultura del trabajo enajenado. La expiración de la mentira envuelta en el intercambio mercantil entre el capital y la fuerza de trabajo. La superación de la sociedad en la que aparece natural que unos vivan de las ganancias del capital (beneficio industrial, utilidad comercial, ganancia financiera y renta inmobiliaria), y otros del salario.Es que, sabe usted, unos nacieron para lo primero, y otros, para el salario. Natural: la naturaleza pare y cría capitalistas y asalariados y otros explotados por el capital.

El sueño de la superación era grande, y hoy duerme tan profundamente que parece muerto y sepultado. Aunque la índole estructural de la sociedad es la mismísima, y su devastación social empeoró con la globalización neoliberal. Pero las máscaras de sus estafas se desmoronan. Antes la ley era para todos y todos (dizque) éramos iguales ante la ley. Hoy la ley está desnuda: es un instrumento del poder. Los de abajo lo perciben, y esa es una operación de inmenso valor en la conciencia de los dominados, aunque no puedan usarla para manipularla en su favor, como lo hace la clase dominante. Pero no hay engaño.