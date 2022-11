M

edia hora, no más, fue lo que pude estar entre los entusiastas marchistas antirreforma electoral (RE) y antiamlistas. Mi modesto cartel rezaba: Reformar al INE es igual a avance democrático . Les resultó intolerable a los concurrentes de claro perfil social clasemediero alto, que portaban pulcras camisetas blancas y rosadas. Discreta pero firmemente empezaron a corear: ¡Fuera!, ¡fuera! , defendiendo su grito y proclama contrastante: El INE no se toca . Rápido entendí que, según ellos, no se puede tocar al INE ni con el pétalo de un cartel.

Vanos fueron mis reclamos sobre mi derecho a estar ahí, señalándoles que siempre he luchado por la libertad de expresión y de manifestación, cosa que ellos legítimamente disfrutaban. Vicente Fox y Marko Cortés, jubilosos, pasaban por un lado sin mirar más que a ellos mismos.