Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. 12

Los alumnos del CCH Sur que mantienen cerrada la dirección del plantel en demanda de la renuncia de Susana Lira Garay, directora de la escuela, denunciaron el incremento del acoso político en su contra, el endurecimiento de medidas de control en los accesos y la prohibición de comerciar ciertos productos por parte de algunos estudiantes.

Una de las alumnas inconformes dijo que “la dirección está tomada desde hace un mes, hasta que se vaya Susana Lira Garay. Estas manifestaciones son por el acoso político que ha estado muy feo estos días. Toda la semana pasada pidieron credenciales a los jóvenes, además de que salen testimonios de personas que han sido acosadas por profesores o el jurídico por ser activistas.

“Hoy salimos a manifestarnos, no tocamos a nadie; de hecho, los que se pusieron agresivos fueron los profesores, quienes mientras los encapuchados pedían que no los grabaran, se enojaban y gritaban a los activistas. Incluso una profesora, cuando una chica le gritó que no quería ser acosada o violada, ella le respondió: ‘¿Y a ti quién te violó?’”