Anta detalla que Sembrando Vida es un programa del actual gobierno federal que impulsa el establecimiento de sistemas agroforestales en parcelas intercalando arboles frutales, maderables y agroindustriales que tienen posibilidades de comercializarse en algunos mercados locales o nacionales, como cítricos, cacao, vainilla, agave, pitahaya y café, entre otros.

Aunque promueve la siembra de árboles en terrenos agrícolas, esto no contribuye a recuperar áreas forestales, a manejar bosques y selvas o a restaurar áreas degradadas. Sembrando Vida puede tener beneficios sociales, productivos y ambientales, pero no es, en ningún sentido, un programa orientado a la restauración y recuperación de los bosques, no representa una inversión para reactivar a dicho sector y no tiene el propósito de impulsar el desarrollo forestal .

Recuerda que gran parte de la riqueza forestal del país es patrimonio de ejidos y comunidades; su conservación y aprovechamiento tiene un enorme potencial para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sin embargo, el gobierno actual se desentiende de cumplir con la responsabilidad que le impone la ley y pone en grave riesgo el patrimonio natural de país.