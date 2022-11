Monreal, también coordinador de Morena, resaltó que de aprobarse la reforma electoral en la Cámara de Diputados, en el Senado las cosas se van a hacer bien y hacer las cosas bien es escuchar; hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensuando, no imponiendo y no incursionando en regresiones a conquistas ciudadanas .

Fue una manifestación nutrida, precisó, no me pueden engañar a mí, porque yo estuve aquí en el Senado viéndola pasar en su trayecto al Monumento a la Revolución .

Agregó que el encuentro con López Hernández, realizado en la sede legislativa, fue una reunión amable, amistosa, respetuosa y revisamos la agenda del Poder Legislativo y el interés que ellos tienen sobre algunas materias, que obviamente nosotros analizaremos con cuidado y con autonomía .

Indicó que expuso al titular de Gobernación sus puntos de vista sobre la necesidad de escuchar a los sectores y a toda la población que ha expresado su opinión sobre la reforma electoral.

Reiteró que la voz de los que participaron en la marcha en defensa del INE debe ser escuchada por el Poder Legislativo cuando corra el lápiz para redactar el dictamen de esta iniciativa.