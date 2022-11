Tras considerar que las muestras de afecto que recibió en su cumpleaños el fin de semana son muestra del sustento y fortaleza que le dan muchos hermanos y hermanas , agregó que en el caso de mi hermano, pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos, hay que buscar que haya armonía .

Momentos antes, al tabasqueño también se le consultó si considera al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, como parte del grupo que sigue sus ideales políticos, ante lo cual dijo: Ya esa última interprétenla ustedes , sin ahondar en su respuesta.