Algunos más: “Santiago Creel, imagínense; Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, un sector del PAN, que me fue a acusar con el rey (de España, Felipillo VI); Claudio X. González, ya sabemos, de los que participaron en el fraude de 2006; Roberto Madrazo, demócrata; Javier Lozano Alarcón, ¡uh, otro demócrata!, es el de ‘coopelas o cuello’ y destructor de la compañía de luz que despidió a 40 mil electricistas; Alito Moreno, demócrata; Carlos Medina Plascencia, ex gobernador Guanajuato, el de la concertacesión, que sin participar en una elección le dieron una gubernatura, eso se hacía en la época de Porfirio Díaz”. Por cierto, todos ellos, y más, se congregaron, paradójicamente, en el monumento que conmemora el histórico movimiento social mexicano que más aborrecen: la Revolución de 1910.

El mandatario los nombró: ahora vamos con los que participaron, los demócratas. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Vicente Fox es un delincuente electoral confeso, o ¿no? ¿Estoy diciendo mentiras? Él mismo declaró que había cargado los dados en la elección de 2006, son sus palabras; Margarita Zavala, por respeto a ella no voy a ampliar mi comentario; la señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, tampoco voy a ampliar mi comentario, no hace falta . (¿Y Ricardo Monreal?, por eso de las máscaras).

Con todo, el presidente López Obrador, dijo: qué bueno que se está conformando el bloque conservador. Es que eso es mejor que la clandestinidad, que haya un concierto fascistoide y nadie se entera, pues es mejor. Por eso fue extraordinaria la marcha de ayer, es fuera máscaras, el rey va desnudo, es un estriptis político, público, del conservadurismo. Porque todos ellos, o la mayoría, se decían independientes no partidistas, ciudadanos, además distintos. Estaban los dirigentes del PRI y del PAN. ¿Cuántos años, décadas engañaron de que eran diferentes? ¿Cuántos años? Muchísimos .

En los hechos, dijo el mandatario, los que se manifestaron lo hicieron contra la transformación que se lleva en el país y en favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, a favor de la corrupción, el racismo, el clasismo, la discriminación; ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y Elba Esther y Fox sean demócratas, ¿no? El mismo Woldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra Elba Esther, porque ésa no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg, pues lo que más molesta es la hipocresía, la simulación .

No queda más que felicitar a Telmex por su rapidez, eficiencia y calidad a la hora de atender a su clientela: 15 días han transcurrido desde el primer reporte (folio 49440296, del 1º de noviembre pasado) por fallas en la línea telefónica y ésta permanece muerta . Entonces, si se tratara de una emergencia médica, sin duda el paciente hubiera fallecido. Eso sí, la empresa no acepta un segundo de retraso a la hora de cobrar el recibo, so pena de corte automático. Bien, tocayo, vas mejorando.

